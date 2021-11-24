Девушка упала в шахту лифта в ТЦ в Санкт-Петербурге

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга посетительница упала в шахту лифта. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 24 ноября.

ЧП произошло в ТЦ на Бухарестской улице накануне вечером, отмечает телеканал «Звезда». 25-летняя девушка ехала в лифте, когда кабина отключилась от сети. Посетительница пыталась выбраться самостоятельно, однако упала в шахту с высоты около 6 м.

Торговый центр закрылся, до утра пострадавшей никто не помог — всё это время она находилась в шахте с травмами, сообщает телеканал «360». Девушку госпитализировали с переломами, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь, пишет «КП-Санкт-Петербург». Также у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, закрытый перелом костей таза и ссадины.

Прокуратура Фрунзенского района города организовала проверку по факту происшествия, пишет REGNUM. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён по результатам проверки, сообщает телеканал «78».

В конце октября в СК назвали причину инцидента с лифтом на западе Москвы. По данным ведомства, лифт в жилом доме на западе города остановился из-за превышения грузоподъемности. В работе подъемника в жилом доме на улице Покрышкина произошел сбой, когда там находились 11 человек, в том числе пятеро детей. В результате происшествия никто не пострадал.