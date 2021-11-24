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Вучич назвал темы переговоров с Путиным

Вучич: в ходе встречи с Путиным обсудим цены на газ и вакцины
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Главными темами переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Сочи станут цены на газ для Сербии и вакцины. Об этом сербский лидер заявил 24 ноября в ходе обращения к нации, показанном порталом Blic.

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Вучич подчеркнул, что цена на газ имеет для Сербии ключевое значение.

«В настоящий момент мы располагаем резервами в размере 128 млн кубометров газа, мы потребляем их ежедневно из-за цен на электроэнергию. Мы хотели бы не обременять людей и оставить цены на газ и электроэнергию на прежних уровнях», — сказал он, выразив надежду, что российская сторона пойдет навстречу в этом вопросе.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров Путин и Вучич обсудят вопросы поставок газа, ситуацию с коронавирусом и обстановку на Балканах.

13 ноября сербский лидер признался, что у Владимира Путина всегда можно многому научиться. По его словам, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. 17 октября Вучич отметил, что в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене.

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