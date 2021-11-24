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«Авто.ру» и ЦИАН запустили авторизацию через ЕСИА

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«Авто.ру», hh.ru и ЦИАН запустили авторизацию через ЕСИА, в ближайшее время авторизацию запустят «Авито» и ряд других компаний. Об этом сообщили в среду, 24 ноября, в Минцифры РФ.

«В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАН», — указано в заявлении.

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В ближайшее время к этим платформам, помимо «Авито», присоединятся Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других.

Всего, по данным Минцифры РФ, на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Ведомство также выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов, в свою очередь, добавил, что это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через ЕСИА. По его словам, это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа. С ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

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