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Песков назвал сроки проведения пресс-конференции Путина

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Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли 23 декабря в качестве возможной даты пресс-конференции, представитель Кремля заметил, что «как в эту, так и в другие [даты], тоже рассматривается».

Песков отметил, что Путин возобновит личное участие в пресс-конференции по мере необходимости.

«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента», — отметил представитель Кремля.

21 ноября Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Как заявил Песков, президент нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

21 октября пресс-секретарь сообщил, что президент планирует провести в конце года ежегодную большую пресс-конференцию, а ее формат будет определен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Российский лидер проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, она не проходила только когда Путин занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат общения президента с журналистами был изменен: часть представителей СМИ находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другая часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Кроме того, вопросы главе государства задавали и простые россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия президента.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в прошлом году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян, проживающих в больших городах. Она продолжалась четыре часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.

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