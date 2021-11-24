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Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября

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На ВДНХ 26 ноября будет открыт самый большой в Москве каток. Об этом 24 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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«Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве», — приводятся ее слова в материале на портале mos.ru.

Отмечается, что посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

В материале также говорится, что 26 ноября посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду, интерактивные программы и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00.

Каток будет работать в полном соответствии с действующими санитарными мерами, уточняется в сообщении. На входе установят дезинфицирующие рамки, у каждого измерят температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в Москве учредили медаль «Золотой знак ВДНХ», которая будет вручаться за достижения и существенный вклад в развитие выставки. Отмечалось, что традиция поощрять мастеров своего дела и трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939 до 1990-х годов.

1 августа ВДНХ исполнилось 82 года. С 2014 года правительство города реализует программу возрождения комплекса. Сообщалось, что уже отреставрированы исторические павильоны выставки общей площадью 50 тыс. кв. м.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район», запущенная в 2018 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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