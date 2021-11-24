Более 112,5 тыс. животных привили от бешенства мобильные ветбригады в Подмосковье

В Московской области с начала года мобильные ветеринарные бригады вакцинировали от бешенства больше 112,5 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Также специалисты осуществили свыше 2,8 тыс. выездов для проведения иммунизации животных. Всего задействованы 104 выездные бригады, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, ветеринары проводят выездную вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области.

В пресс-службе министерства уточнили, что прививки делают бесплатно. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 668-01-25, уточняет телеканал «360».

В октябре прошлого года Минэкологии Подмосковья опубликовало памятку о том, что делать при встрече с лисой. Так, в ведомстве призвали жителей не делать резких и движений и не улыбаться животному, поскольку хищник может принять человеческую улыбку за угрожающий оскал и напасть. Также не нужно смотреть зверю в глаза.