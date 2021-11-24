В Кремле прокомментировали отказ приглашать РФ и КНР на саммит в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября прокомментировал отказ приглашать Россию и Китай на саммит в США.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона «негативно относится к этому мероприятию».

«Это не что иное, как попытка провести новые разделительные линии. Мы бились — бились в начале 1990-х, чтобы эти линии убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», — сказал Песков.

По его словам, такая позиция США оторвана от реальности.

«Это совершенно не коррелирует с общими настроениями в мире. Всё больше стран все-таки предпочитают сами решать, как им дальше жить, не оглядываясь ни на кого, но тем не менее такие попытки в Соединенных Штатах предпринимаются», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Вашингтон пытается навязывать другим государствам свое представление о демократии.

«Они пытаются приватизировать слово «демократия». То есть [в их представлении] демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет», — заключил он.

В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

24 ноября стало известно, что США пригласили на предстоящий в декабре саммит 110 стран и территорий, однако не включили такие государства, как Россия и Китай. Список опубликован на сайте Госдепартамента США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящую встречу «очередной химерой» коллективного Запада, поскольку для объединительной повестки одной теории недостаточно.