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Захарова заявила о вмешательстве США в энергетическую политику государств

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Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, хотя «не знает собственные нужды». Об этом в среду, 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Министр энергетики США [Дженнифер Грэнхолм] не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день ... При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток – 2» необходимо вводить санкции», — написала она в своем Telegram-канале, прикрепив видео, на котором Грэнхолм не может ответить вопрос журналиста о том, сколько в день Соединенные Штаты потребляют баррелей нефти.

Представитель МИД РФ отметила, что Вашингтон уже пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды».

«Вот так во всем: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», — заключила Захарова.

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком – 2», вступили в силу накануне, 23 ноября. При этом, в министерстве финансов США уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит реализовывать меры против проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а меры против газопровода назвал «вопиющим примером».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям», что причина анонса новых санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток – 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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