Водитель Porsche скончался после столкновения со стеной жилого дома в Москве

В Москве пожилой водитель автомобиля Porsche умер после того, как врезался в стену жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на Привольной улице в районе дома 23, корпус 2 в районе Выхино-Жулебино. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохого самочувствия 74-летнего водителя.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», на месте работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.

Ранее 24 ноября карета скорой помощи столкнулась в центре Москвы с другим автомобилем, после чего перевернулась. В результате ДТП пострадала фельдшер. Пострадавшую госпитализировали, она находятся в состоянии средней тяжести.