Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В столице, по данным оперативного штаба, за прошедшие 24 часа зафиксировали 2533 случая COVID-19. Кроме того, 1842 и 1387 случаев выявили в Московской области и в Санкт-Петербурге соответственно.

Число летальных исходов на фоне распространения коронавирусной инфекции за последние сутки составило 1240, выздоровели 36 682 человека.

Ранее в этот день заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID-19 ГКБ № 40 Дмитрий Хоботников заявил, что вакцина от коронавируса значительно снижает риск развития тяжелых осложнений. По его словам, данные препараты помогают предотвратить в частности развитие тромбоэмболических осложнений.

Также в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз. Он также выразил мнение, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне» поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах средства помогли закупить лекарства.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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