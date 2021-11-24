Адвокат обжаловал арест экс-министра культуры Крыма Новосельской

Адвокат обжаловал арест экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Кристина Булыгина РЕН ТВ.

«Поступила жалоба адвоката на арест Новосельской», — заявила она.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении женщины с должности министра в сяки с утратой доверия.

18 ноября стало известно, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе. Позднее в тот же день Новосельской было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы главы ведомства. Новосельскую арестовали и заключили под стражу сроком до 22 января 2022 года.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре города, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры также попала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Аксенов выразил негодование в связи со случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отмечал тогда, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.