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Более тысячи дворников задействовали в уборке первого снегопада в Петербурге

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В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел первый снегопад. Ликвидировать последствия вышли более 1 тыс. дворников, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Утром 24 ноября на уборку городских улиц вышли 1186 дворников, также были задействованы 686 единиц техники. В числе прочего рабочие обработали поверхность дорог противогололедными материалами, уточняет телеканал «78».

На территории зеленых насаждений были задействованы еще 253 машины и 866 специалистов садово-парковых предприятий. Также они расчистили занесенные снегом парковые и транзитные дорожки.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что за ночь железнодорожники расчистили от снега 30 тыс. главных вокзалов Петербурга. В работе задействовали шесть единиц техники и израсходовали 400 кг противогололедных смесей и 400 кг песка.

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