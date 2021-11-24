Американские СМИ заявили об ошибке Байдена во время чтения с телесуфлера

Президента США Джо Байдена обвинили в ошибке во время чтения с телесуфлера. 24 ноября несколько американских СМИ написали, что глава государства зачитал техническую перебивку end of quote — «конец цитаты».

Однако, как позже уточнило Fox News, Байден не ошибся. В своей речи он процитировал слова генерального директора компании Walmart. И выражение «конец цитаты» не было сигналом телесуфлера.

«И, кстати, вы, возможно, слышали вчера генерального директора Walmart о предпринятых нами шагах. Он сказал, и я цитирую: «Сочетание совместной работы частного предприятия и правительства было действительно успешным». Он продолжил: «На всем протяжении цепочки поставок ... много инноваций». Благодаря предпринятым нами действиям ситуация начала меняться. Конец цитаты», — сказал Байден.

5 октября сообщалось, что Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, как он выразился, «играет тогда, когда все сидят на стуле».

Ранее, 21 августа, Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной Афганистану, неоднократно ошибался в названии столицы Катара. Затем американский лидер ответил на вопрос одного из присутствующих репортеров сведениями, которые противоречат данным Пентагона.

10 июля президент США во время выступления забыл имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры.

12 июля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В марте президент забыл имя министра обороны США. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена. Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Американский лидер допускал оговорки в своей речи об отношениях с Россией. Так, сначала Байден перепутал вакцинацию с эскалацией, а затем неправильно произнес фамилию Владимира Путина.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.