Дорогу до арт-парка «Никола-Ленивец» отремонтируют в Калужской области

В Калужской области в 2022 году планируют отремонтировать автодорогу до арт-объекта «Никола-Ленивец». Об этом глава министерства дорожного хозяйства Михаил Голубев рассказал 23 ноября во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, ведомство уже заключило договор на ремонтные работы, однако подрядчик к ним вовремя не приступил. Контракт был расторгнут, фирму оштрафовали.

«Сейчас этот контракт находится на переторговке. <…> В начале декабря госконтракт будет заключен, и 12 км до Никола-Ленивца будут в сентябре следующего года в безопасном, качественном исполнении», — заявил министр.

Как уточняет газета «Весть», арт-парк «Никола-Ленивец» расположен в Дзержинском районе региона. На территории под открытым небом находится коллекция арт-объектов, первый из которых появился в 2000 году.