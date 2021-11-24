Юрист оценил предложение объединить основные документы гражданина

Цифровизация документов наблюдается повсеместно, и идея объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца — хорошая. Об этом 24 ноября заявил в беседе с «Известиями» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

«Безусловно, цифровизация документов — это неизбежная тенденция, поэтому данная идея носит положительный характер, ведь, действительно, иметь один универсальный документ намного удобнее, чем несколько, и такая практика успешно применяется во многих странах мира»,— сказал он.

Вместе с тем юрист отметил, что в российских условиях реализация такого проекта может спровоцировать рост кражи данных. Это, по его словам, связано с отсутствием защиты персональных данных в России, которые постоянно похищаются, а затем открыто продаются в интернете.

Гавришев выразил мнение, что перевод всех документов в электронный вид только усугубит эту ситуацию, в результате чего количество преступлений мошеннического характера может увеличится в разы. В связи с этим он порекомендовал использовать средства превентивной защиты: двухфакторная аутентификация, использование разных и сложных паролей в Сети и прочие.

С предложением объединить основные документы гражданина выступил 24 ноября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он отметил, что со временем внешний вид гражданских документов постоянно менял свой вид. Теперь Россия пришла к тому моменту, когда физические документы уступают цифровым, отметил Петров.

Ранее, 18 октября, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что электронные паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.