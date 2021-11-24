В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой

В Москве в Доме кино началась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой.

Как отмечет РЕН ТВ, на траурную церемонию приехали друзья, родные и поклонники артистки. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище, пишет RT.

Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет в результате продолжительной болезни. За десять дней до смерти Русланову госпитализировали с коронавирусом. У нее выявили дыхательную недостаточность, но поначалу она отказалась от госпитализации. Однако 11 ноября Русланову госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Нина Русланова родилась в Харьковской области 5 декабря 1945 года. Она не знала своих родителей, детство провела в детдоме в Харьковской области. Позже она переехала в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина, отмечает телеканал «360». За свою карьеру она сыграла порядка 150 киноролей, в том числе в фильмах «Короткие встречи», «Среди серых каменей», «Цыган», «Познавая белый свет», «Тени исчезают в полдень».

Глава Гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что необычайно сильный характер Руслановой проявлялся внешне и именно это сделало ее одной из самых блестящих актрис, сообщает телеканал «Звезда». Свои соболезнования выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Русланова беззаветно служила искусству, была наделена сильным характером и душевной щедрость, пишет «Москва 24».

22 ноября дочь актрисы Олеся Рудакова заявила, что врачи несут ответственность за смерть Руслановой.

23 ноября Следственный комитет (СК) России начал проверку действий врачей, оказывавших помощь актрисе Нине Руслановой.