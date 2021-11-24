В Совфеде поддержали позицию немецкой партии «Зеленые» по СП-2

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал правильной позицию депутата бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Омида Норипура, который заявил о неприемлемости новых санкций США против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

«Учитывая, что газопровод построен, учитывая, что это взаимоотношения прежде всего России и Германии, России и ЕС, то правильно озвучивают позицию депутаты парламента», — сообщил сенатор 24 ноября телеканалу RT.

Решение о санкциях он назвал вмешательством США во внутренние дела России и Германии.

«Это не является партнерством или дружбой. Германия же не вмешивается в дела США и не вводит санкции за строительство чего бы то ни было на территории США», — отметил Цеков.

Ранее в тот же день Норипур заявил, что новые санкции США против СП-2 неприемлемы. От отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

Тогда же депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котрэ заявил «Известиям», что введение новых санкций — это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права. По его мнению, санкции должны быть немедленно прекращены.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

Во вторник, 23 ноября, министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с СП-2. При этом, в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил что РФ будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против СП-2. Он отметил, что много лет большинство стран во главе со Штатами вводят политически мотивированные односторонние рестрикции против России, это уже стало «приметой времени».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.