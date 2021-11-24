Юрист рассказал о наказании для сбившего рабочих в Тюмени пьяного водителя

Источник «Известий» в юридических кругах спрогнозировал наказание для сбившего насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени водителя BMW, который, по имеющейся информации, является майором юстиции.

Собеседник в среду, 24 ноября, отметил, что согласно на ч. 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если это повлекло смерть двух и более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В случае если преступление совершил сотрудник Следственного комитета, то уголовное дело расследуют не сотрудники полиции, как это было бы при обычном ДТП, а следователи СК.

«Дополнительной особенностью является то, что сотрудник потеряет работу, поскольку следователям нельзя совершать преступления. В этом вся разница», — подчеркнул он.

ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным, двое рабочих очищали обочину от снега на улице Федюнинского, в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте. Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет.

В крови водителя был обнаружен алкоголь, количество которого позволяет говорить о состоянии среднего алкогольного опьянения.

При этом, как сообщал источник «Известий», за рулем иномарки находился 34-летний майор юстиции, сотрудник Следственного комитета Павел Шадрин.

В УГИБДД по Тюменской области ранее в среду, комментируя РЕН ТВ произошедшее ДТП, не подтвердили информацию, что предполагаемый виновник аварии является сотрудником Следственного комитета. В управлении сослались на то, что ГИБДД никогда не раскрывает и не распространяет никакие персональные данные.