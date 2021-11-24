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Глава делегации РФ в Вене опроверг скопление российских войск на границе с Украиной

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Нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной. Об этом в среду, 24 ноября, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

Он также отметил, что на данный момент «накаляется градус истерики как в западных, так и в украинских СМИ и правительственных кругах» о том, что Россия якобы концентрирует силы на границе и вот-вот нападет на Украину.

«Я думаю, нагнетается специально напряженность, нас пытаются напугать. Но вчера произошла встреча председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, и я думаю, что все-таки разум возобладает», — сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы угроза нападения России на Украину нарастает с приближением холодов. Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах.

В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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