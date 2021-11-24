Врач-генетик раскрыл опасность укрепления иммунитета

Попытки искусственно «поднять» иммунитет несут вред для здоровья. Об этом 24 ноября рассказала Пятому каналу клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

По ее словам, люди рождаются с определенной генетической программой, заложенной родителями. Получается, что каждому изначально определяются особенности его иммунного ответа.

«За первичный иммунный ответ в организме человека отвечает интерлейкин‑1 — это провоспалительный белок цитокин, который дает сигнал всему организму и всем иммунным клеткам отреагировать на внешний патоген», — рассказала журналистам специалист.

В зависимости от патогена интерлейкин стимулирует определенные клетки, предназначение которых — иммунная реакция на чужеродные клетки, будь то вирус или бактерия.

Активатором иммунного ответа вместе с интерлейкином‑1 выступает интерлейкин‑33, оба являются частью иммунной системы. Стоп-фактором для них выступают ингибиторы, вовремя остановливающие иммунный ответ, который запустили белки 1 и 33.

Ингибиторы вовремя останавливают клетки, так как с проблемой они уже справились.

У людей, чьи ингибиторы интерлейкин‑1 и интерлейкин‑33 генетически переданы по наследству уже поломанными, может произойти гипериммунный ответ на любое вмешательство извне, особенно на искусственную стимуляцию иммунитета. Поэтому таким людям надо иметь возможность самостоятельно выработать иммунитет: в случае перегрузки они рискуют пополнить ряды пациентов с аутоимунными заболеваниями.

«Конечно, помимо интерлейкинов и генетического фонда у организма должно быть достаточно ресурсов для того, чтобы ответить вовремя на любой патоген. Защитой будут любые липидные молекулы: хорошо усвоенные жиры, а энергия будет вырабатываться за счет отличной работы митохондрий», — заключила врач.

Ранее в ноябре врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на воздухе, употребляя свежевыжатые соки, а также морсы, рыбу и водоросли. По ее словам, занятия спортом на улице при низких температурах рекомендуются только закаленным людям.

Накануне стало известно о завершении первой фазы клинических испытаний пептидной вакцины от коронавируса на людях, которая должна способствовать созданию длительного Т-клеточного иммунитета к инфекции. Речь идет о вакцине CoVac-1.

Препарат уже показал эффективность против всех мутаций коронавируса. Вторая фаза испытаний начнется в ближайшее время.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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