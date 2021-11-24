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Врач-генетик раскрыл опасность укрепления иммунитета

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Попытки искусственно «поднять» иммунитет несут вред для здоровья. Об этом 24 ноября рассказала Пятому каналу клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

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По ее словам, люди рождаются с определенной генетической программой, заложенной родителями. Получается, что каждому изначально определяются особенности его иммунного ответа.

«За первичный иммунный ответ в организме человека отвечает интерлейкин‑1 — это провоспалительный белок цитокин, который дает сигнал всему организму и всем иммунным клеткам отреагировать на внешний патоген», — рассказала журналистам специалист.

В зависимости от патогена интерлейкин стимулирует определенные клетки, предназначение которых — иммунная реакция на чужеродные клетки, будь то вирус или бактерия.

Активатором иммунного ответа вместе с интерлейкином‑1 выступает интерлейкин‑33, оба являются частью иммунной системы. Стоп-фактором для них выступают ингибиторы, вовремя остановливающие иммунный ответ, который запустили белки 1 и 33.

Ингибиторы вовремя останавливают клетки, так как с проблемой они уже справились.

У людей, чьи ингибиторы интерлейкин‑1 и интерлейкин‑33 генетически переданы по наследству уже поломанными, может произойти гипериммунный ответ на любое вмешательство извне, особенно на искусственную стимуляцию иммунитета. Поэтому таким людям надо иметь возможность самостоятельно выработать иммунитет: в случае перегрузки они рискуют пополнить ряды пациентов с аутоимунными заболеваниями.

«Конечно, помимо интерлейкинов и генетического фонда у организма должно быть достаточно ресурсов для того, чтобы ответить вовремя на любой патоген. Защитой будут любые липидные молекулы: хорошо усвоенные жиры, а энергия будет вырабатываться за счет отличной работы митохондрий», — заключила врач.

Ранее в ноябре врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на воздухе, употребляя свежевыжатые соки, а также морсы, рыбу и водоросли. По ее словам, занятия спортом на улице при низких температурах рекомендуются только закаленным людям.

Накануне стало известно о завершении первой фазы клинических испытаний пептидной вакцины от коронавируса на людях, которая должна способствовать созданию длительного Т-клеточного иммунитета к инфекции. Речь идет о вакцине CoVac-1.

Препарат уже показал эффективность против всех мутаций коронавируса. Вторая фаза испытаний начнется в ближайшее время.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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