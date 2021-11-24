Эксперт оценил необходимость обновлять вакцину для «Дельта»-штамма

Нет необходимости обновления вакцины от коронавируса под «Дельта»-штамм. Об этом 24 ноября заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

В беседе с RT он пояснил, что Россия следует стратегию, которая заключается в необходимости третьей вакцинации от коронавируса. Третья вакцинация, по словам Логунова, восстановит снижение иммунитета к шестому — восьмому месяцу.

«В принципе можно и нужно рассматривать варианты, если, например, штамм «Дельта» будет очень стабильным и никогда не поменяется, можно рассмотреть варианты о смене штаммов», — сказал он.

Кроме того, специалист подчеркнул, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против коронавируса выше, чем предъявляемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) требования. В связи с этим нет жестких показаний для смены вакцинных штаммов.

Логунов заметил, центр им. Гамалеи «не просто готовится как-то к этому морально». По его словам, уже получены все вакцинные штаммы.

Ранее, 23 ноября, глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России при необходимости можно достаточно быстро наладить производство вакцины «Спутник V», которая будет модифицирована под штамм «Дельта». По его мнению, на сегодняшний день «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами — Pfizer и Moderna.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что сейчас эффективность российской вакцины составляет 83–90% (по разным оценкам).

19 ноября, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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