Водитель водовоза в Казани насмерть сбил ребенка на переходе

В Казани водитель водовоза «КамАЗ» насмерть сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана в среду, 24 ноября.

ДТП произошло ранее в этот день на перекрестке Можайского и Горьковского шоссе. Водитель допустил наезд на мальчика, который от полученных травм скончался на месте аварии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Предварительно установлено, что ребенок переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Водитель водовоза заявил, что не заметил школьника, пишет «КП-Казань».

На место случившегося выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

22 ноября в Москве курьер на велосипеде наехал на семилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося.