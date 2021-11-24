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В МИДе заявили об искажении председателем ОБСЕ тем переговоров с Лавровым

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября заявила, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде поменяла главные темы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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«Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А. Линде в первую очередь в ее качестве Действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2–3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В. Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По ее словам, это «негативно скажется на «резюме» итогов шведского председательства» в ОБСЕ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его шведская коллега Анн Линде провели переговоры в Москве 19 ноября. Лавров заявил, что РФ ожидает, что миссия ОБСЕ будет беспристрастна в наблюдении за ситуацией в Донбассе.

«Мы ожидаем в работе ОБСЕ будет беспристрастна в наблюдении за ситуацией на Украине. За национальными меньшинствами. Киев продолжает гнуть свою линию. Спецмониторинговая миссия должна работать и с Донецком, и с Луганском», ― сказал он.

Также Лавров отметил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. В частности, российская сторона не потерпит поощрения милитаристских настроений на Украине, в число которых входит организация неких учебно-тренировочных военных миссий для граждан страны.

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