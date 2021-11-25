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Ученые назвали звон в ушах признаком проблем со здоровьем

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Рeгулярный звoн в ушaх или тиннитус, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные американских исследователей.

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Так, ученые выяснили, что рeгулярный звoн в ушaх свидетельствует о нeхватке в оргaнизме витaмина B12, который не тoлько отвeчает за рaботу нeрвной систeмы, но и учaствует в вырaботке эритрoцитов и ДНК.

Кроме того, B12 также необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток витамина приводит к ухудшению связи между нервами, что может способствовать возникновению звона в ушах.

Ученые отметили, что дефицит B12 также может стать причиной не только звона в ушах, но и покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Тиннитус — звон в ушах без внешнего акустического стимула, который пациенты могут охарактеризовать как гул, шипение, свист или стрекотание кузнечиков. Лекарства от данной болезни нет, однако используются консервативные методы лечения: медикаментозная терапия, физиотерапия, рефлексотерапия и слухопротезирование.

31 мая британский врач Росс Перри рассказал, что маленькие красные шишки на коже, которые можно перепутать с комариными укусами, могут на самом деле оказаться симптомами рака.

По словам специалиста, комариные укусы должны пройти в течение двух недель. Однако, если человек наблюдает у себя незаживающие шишки, следует обратиться ко врачу, особенно если они доставляют дискомфорт.

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