Арбитр прокомментировал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Мальме»

Пенальти, который был назначен в матче 5-го тура Лиги чемпионов в рамках встречи футбольного клуба «Мальме» и «Зенита», является правильным решением. Такое мнение выразил в четверг, 24 ноября, российский арбитр Игорь Федотов.

В матче «Мальме»–«Зенит», который прошел накануне, в ворота шведского клуба было назначено два пенальти. Так, одиннадцатиметровый пенальти заработал полузащитник «Зенита» Вендел, но Артем Дзюба не смог его реализовать. Кроме того, на 61-й минуте гол российского нападающего был отменен из-за офсайда. Но на 92-й минуте встречи пенальти реализовал Ярослав Ракицкий из «Зенита».

«В эпизоде с назначенным одиннадцатиметровым на Венделе арбитр разобрался правильно — вратарь не играл в мяч и сбил Вендела. Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику «Мальме», то ошибки здесь тоже нет — надо было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в нее попал», — пояснил Федотов в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, важным в данном случае является вопрос: почему не верят арбитрам. Федотов добавил, что если было принято решение относительно офсайда, значит, это и был офсайд.

Петербургский «Зенит» сыграл вничью со шведским «Мальме» в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, россияне потеряли шансы на выход в 1/8 финала турнира. Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыли шведы — ворота россиян на 28-й минуте поразил Серен Риекс, позднее признанный лучшим игроком матча Лиги чемпионов УЕФА против «Зенита».

Несмотря на то что «Зенит» потерял возможность продолжить борьбу в ЛЧ, питерские футболисты проходят в плей-офф Лиги Европы.