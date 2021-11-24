Украина столкнулась с рекордным ростом цен на сало

Цена сала на Украине обновила абсолютный рекорд: в начале ноября в крупных супермаркетах оно стоило 200 гривен (около 550 рублей) за килограмм, а сейчас — 500 гривен (порядка 1,4 тыс. рублей). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на министерство финансов страны.

По информации агентства, такая ситуация — следствие дефицита: фермеры отказываются разводить свиней сальных пород из-за слишком высоких затрат. Согласно данным Ассоциации животноводов Украины, корма белковой и зерновой группы подорожали на 20–40%. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН указывают на плохой урожай. Среди других причин называются проблемы с удобрениями, рост цен на энергоносители, экспортные ограничения, закрытые границы и дорогой ветеринарный уход.

Отмечается, что в целом расходы на собственное хозяйство увеличились на четверть, а закупочные цены это не компенсируют. Поэтому и фермеры, и крупные производители разводят мясные породы — это проще и прибыльнее.

Ранее, 5 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понял за 2,5 года у власти, как управлять страной. По его словам, страна за время президентства Зеленского даже превратилась в импортера продукции животноводства, поскольку снизилось поголовье скота. Азаров отметил, что в страну «сало стали завозить».

До этого, 18 июня, эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20–40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.