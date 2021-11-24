Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова. Об этом сообщили в среду, 24 ноября, в объединенной пресс-службе судов региона.

«Земфира Узбековна скончалась, она была на больничном», — отметили в пресс-службе в беседе с «РИА Новости».

В свою очередь спикер башкирского парламента Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу кончины Латыповой. По его словам, судейское сообщество республики понесло тяжелую утрату.

«Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый и авторитетный юрист, который пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. Возглавляя Верховный суд Республики Башкортостан, Земфира Узбековна внесла весомый вклад в развитие и совершенствование региональной судебной системы, проявила себя как эффективный и ответственный руководитель, искренне преданный делу», — говорится в заявлении Толкачева.

Вместе с тем издание «Уфа1.ру» уточняет, что Латыпова скончалась от коронавирусной инфекции. Отмечается, что она проходила лечение в клинической больнице №2 в Уфе.

Латыпова была назначена председателем Верховного суда региона в 2019 году.