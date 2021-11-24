Почти 40 новых машин передадут подстанциям скорой помощи в Подмосковье

Около 40 новых машин передадут на подстанции скорой помощи в разных муниципалитетах Подмосковья. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В сообщении говорится, что 39 новых машин отправят в муниципалитеты Подмосковья, чтобы более оперативно и качественно оказывать помощь пациентам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ключи от автомобилей на подстанцию СМП в Серпухове, которая обслуживает почти 200 тысяч жителей. Каждый день на линии выходят два десятка бригад, средняя нагрузка на каждую составляет до 24 вызовов в сутки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Губернатор поблагодарил медиков за их работу, а также отметил большое число вызовов и огромную нагрузку на них. Он рассказал, что в этом году машин скорой помощи стало на 30% больше. Если ранее их насчитывалось около 400, то сейчас их уже 640, отмечает телеканал «360».

До 15 декабря автопарк увеличится еще на 135 машин. Всего в 2021 году в муниципалитеты поставят 341 новую машину скорой, оснащенных электрокардиографами и ИВЛ, отмечает РИАМО.

В октябре Псковская область получила 13 новых машин скорой помощи Lada Largus. Выступая с приветственным словом, губернатор Михаил Ведерников попросил как можно оперативно передать автомобили в районы и поставить их на учет.