Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В бундестаге призвали к прекращению санкций против «Северного потока – 2»
Общество
СФ поддержит штрафы для СМИ за рекламу поддельных ковид-сертификатов
Общество
В России предложили объединить основные документы гражданина
Общество
Экипаж задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыл в Калининград
Общество
Камчатка снимет ограничения по COVID-19 в районах с вакцинацией более 80%
Общество
В России появится центр поддержки проблемных подростков
Общество
Дептранс спрогнозировал 9-балльные пробки в Москве вечером в среду
Общество
Проценко пригласил известных антиваксеров на экскурсию в красную зону
Спорт
Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме»–«Зенит»
Мир
В Крыму исключили возможность возобновления подачи воды из Украины

В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием пьяного водителя в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В УГИБДД по Тюменской области прокомментировали ДТП в Тюмени, в котором пьяный водитель за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

Отмечается, что в ведомстве телеканалу не подтвердили информацию, что предполагаемый виновник ДТП является сотрудником Следственного комитета России.

«ГИБДД же никогда не раскрывает, персональные данные никакие не распространяет. Поэтому обращаетесь тогда в то подразделение», — заявила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

По данным РЕН ТВ, за рулем автомобиля BMW, сбившем рабочих, находился 34-летний майор юстиции, следователь Павел Шадрин. В 2008 году он окончил Курганский государственный университет.

ДТП случилось накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, двое рабочих очищали обочину от снега на улице Федюнинского, в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте. Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет.

В крови водителя был обнаружен алкоголь, количество которого позволяет говорить о состоянии среднего алкогольного опьянения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021