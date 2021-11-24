В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием пьяного водителя в Тюмени

В УГИБДД по Тюменской области прокомментировали ДТП в Тюмени, в котором пьяный водитель за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в ведомстве телеканалу не подтвердили информацию, что предполагаемый виновник ДТП является сотрудником Следственного комитета России.

«ГИБДД же никогда не раскрывает, персональные данные никакие не распространяет. Поэтому обращаетесь тогда в то подразделение», — заявила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

По данным РЕН ТВ, за рулем автомобиля BMW, сбившем рабочих, находился 34-летний майор юстиции, следователь Павел Шадрин. В 2008 году он окончил Курганский государственный университет.

ДТП случилось накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, двое рабочих очищали обочину от снега на улице Федюнинского, в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте. Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет.

В крови водителя был обнаружен алкоголь, количество которого позволяет говорить о состоянии среднего алкогольного опьянения.