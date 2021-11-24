Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщил в среду, 24 ноября, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Он рассказал, что в ходе учений были отработаны задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота РФ. При этом, по словам Рулева, истребители дислоцированы в Краснодарском крае.

Вместе с тем в указанных учениях приняли участие около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

«Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника», — отметил начальник отдела.

Ранее, 19 ноября, два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. По данным Минобороны РФ, полет длился около 10 часов. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.