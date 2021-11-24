Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В бундестаге призвали к прекращению санкций против «Северного потока – 2»
Общество
СФ поддержит штрафы для СМИ за рекламу поддельных ковид-сертификатов
Общество
В России предложили объединить основные документы гражданина
Общество
Экипаж задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыл в Калининград
Общество
Камчатка снимет ограничения по COVID-19 в районах с вакцинацией более 80%
Общество
В России появится центр поддержки проблемных подростков
Общество
Дептранс спрогнозировал 9-балльные пробки в Москве вечером в среду
Общество
Проценко пригласил известных антиваксеров на экскурсию в красную зону
Спорт
Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме»–«Зенит»
Мир
В Крыму исключили возможность возобновления подачи воды из Украины

Блогера Эдварда Била оштрафовали на 27 тысяч рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Не бить Била: почему устроивший ДТП в центре Москвы пранкер избежал тюрьмы
По результатам экспертизы блогер выехал на встречку на скорости 115 км/ч

«Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26 106 руб 21 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 руб 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек», — приводит «РИА Новости» слова собеседницы агентства.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что блогер выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму защитник не уточнил.

23 сентября адвокат Эдварда Била Сергей Жорин рассказал, что Мосгорсуд вынес частное постановление на имя руководителя столичного МВД России из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении Била.

29 октября Жорин сообщил, что прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру. В опубликованном им кассационном представлении говорилось, что что Билу назначили чрезмерно мягкое наказание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021