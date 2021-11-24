Блогера Эдварда Била оштрафовали на 27 тысяч рублей

Мировой суд Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26 106 руб 21 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 руб 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек», — приводит «РИА Новости» слова собеседницы агентства.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что блогер выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму защитник не уточнил.

23 сентября адвокат Эдварда Била Сергей Жорин рассказал, что Мосгорсуд вынес частное постановление на имя руководителя столичного МВД России из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении Била.

29 октября Жорин сообщил, что прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру. В опубликованном им кассационном представлении говорилось, что что Билу назначили чрезмерно мягкое наказание.