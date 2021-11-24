В Анголе заявили о возможности выхода сотовых операторов из РФ на рынок страны

Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы. Об этом 24 ноября сообщил министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень.

«Конечно, есть такие перспективы», — ответил он на вопрос «РИА Новости» о перспективах выхода российских сотовых операторов на ангольский рынок.

Он уточнил, что Angola Telecom открыла тендер и российские предприятия могут в нем участвовать.

«По той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций», — добавил Омень.

4 июня стало известно, что сеть 6G появится в России в течение 10 лет. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что сейчас в стране широко распространена сеть 5G, наряду с которой и будет внедряться 6G.

2 июня в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) и Сколковском институте науки и технологий «Известиям» рассказали, что шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что сети связи шестого поколения можно будет применять не только в привычных смартфонах и подключенных к интернету устройствах (M2M), но и в имплантах.

В августе прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. По его словам, планы пока находятся на начальном этапе. Также министр отметил, что на данный момент следует развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах.