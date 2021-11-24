Липецкий дворец молодежи реконструируют за 500 млн рублей

В Липецке планируют реконструировать дворец молодежи «Октябрь». Работы проведут в рамках нацпроекта «Культура». На это уже выделили 480 млн рублей. Реконструкцию начнут в марте следующего года и закончат в 2024 году. В ближайшее время объявят торги для определения подрядчика.

Как пишет Lipetskmedia, накануне на очередной 16-й сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос передачи проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания МУ «ГДМ «Октябрь» из собственности муниципального образования город Липецк в государственную собственность Липецкой области.

Здание должны превратить в многофункциональный концертный зал. В частности, обновят фасад и прилегающую территорию, заменят ступени и озеленят местность. Надпись «Октябрь» будет расположена около здания в виде инсталляции. Зрительный зал увеличат и перепланируют помещения.

Здание кинотеатра «Октябрь» в Липецке было открыто в 1990 году. За 30 лет там проводили только косметический ремонт помещений. Сейчас здание сильно обветшало, там потрескались ступени и протекает крыша.

В сентябре сообщалось, что Липецкой области выделили дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог. Средства пойдут на восстановление улиц в Липецке.