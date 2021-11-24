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Защитник «Мальме» назвал смешным пенальти в матче с «Зенитом»

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Защитник футбольного клуба «Мальме» Анел Ахмедходжич 24 ноября назвал смешным пенальти, который был назначен на 92-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

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«Пенальти был смешным. Я не знал, как реагировать, и просто смеялся. Это выглядело странновато. Таково решение судьи, и я ничего не могу с этим поделать», — цитирует его издание Expressen.

В матче «Мальме»–«Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи, отмечает «Спорт-Экспресс».

До этого форвард Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. Кроме того, на 61-й минуте гол российского нападающего был отменен из-за офсайда.

Петербургский «Зенит» сыграл вничью со шведским «Мальме» в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, россияне потеряли шансы на выход в 1/8 финала турнира. Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыли шведы — ворота россиян на 28-й минуте поразил Серен Риекс, позднее признанный лучшим игроком матча Лиги чемпионов УЕФА против петербургского «Зенита».

Несмотря на то что «Зенит» потерял возможность продолжить борьбу в ЛЧ, питерские футболисты проходят в плей-офф Лиги Европы.

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