СФ поддержит штрафы для СМИ за рекламу поддельных ковид-сертификатов

Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации. Об этом 24 ноября сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность», — заявил он «РИА Новости».

Днем ранее Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами. Отмечалось, что штрафы составят до 1 млн рублей, а за повторное нарушение — до 5 млн.

18 ноября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, которые вместо вакцинации от COVID-19 покупают сертификат о прохождении иммунизации, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Он добавил, что покупающие сертификат от COVID-19 тратят деньги впустую.

2 ноября в МВД сообщили, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, по инициативе органов внутренних дел было заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов по продаже сертификатов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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