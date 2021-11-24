Фельдшер обиделась на пациентов и ушла с работы в Пермском крае

В Пермском крае Моховская больница в Кунгурском районе осталась без фельдшера — женщина не выдержала нагрузки, обиделась на пациентов и уволилась.

Местные жители пишут в соцсетях, что фельдшер опоздала на прием на 20 минут, а потом сказала, что на пенсии, и покинула рабочее место. При этом в очереди на прием было около 30 человек с детьми. После того как врач ушла, принимать пациентов стало некому.

Краевой минздрав на своей официальной странице в одной из соцсетей прокомментировал этот инцидент. Ведомство сообщило, что женщина действительно находится на пенсии, но согласилась выйти на работу, чтобы помочь пациентам. Фельдшер не выдержала нагрузки и отношения пациентов, поэтому и ушла.

В минздраве утверждают, что руководство больницы старается полностью укомплектовать кадрами все структурные подразделения, пишет ИА «Ура.Ру».