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Врач сообщила об опасности моркови для некоторых людей

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Морковь нельзя есть при болезнях печени, язве желудка и энтерите. Об этом 24 ноября заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.

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«Если орган (печень. — Ред.) нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом, по словам специалиста, этот овощ полезен для сердечно-сосудистой системы, кожи и удобен при похудении.

Выбирая морковь, врач посоветовала иметь в виду, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятна и трещины (это означает, что у нее испорчена середина), а если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым.

Ранее, 23 ноября, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала «Известиям», какие горячие напитки помогут защититься от простуды. По словам эксперта, для иммунитета особенно полезным напитком станет зеленый чай со свежей облепихой или клюквой.

До этого, 22 ноября, диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколада, которая безвредна для фигуры и здоровья. Она заявила, что в среднем ежедневно можно съедать около 15 г.

В тот же день врач-диетолог Александра Разаренова рассказала об улучшающих память продуктах. По ее словам, это авокадо, розмарин, оливковое масло, зеленый чай и шоколад.

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