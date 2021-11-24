Дело возбудили из-за некачественного благоустройства озера в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при благоустройстве озера «Кирпичка». В региональной прокуратуре установили, что подрядчик, ООО «Производственно-Строительная фирма», плохо выполнил оговоренные в контракте работы.

Как пишет ИА «Город55» со ссылкой на надзорное ведомство, в 2019 году компания должна была привести в порядок территорию вокруг озера. На эти цели выделили 8,2 млн рублей.

Однако проверка показала, что подрядчик некачественно благоустроил участок. В частности, объем работ был на 837 тыс. меньше, чем было оплачено. Так, компания не занималась разработкой грунта, устройством подстилающих и выравнивающих оснований, а также подготовкой почвы к укладке газона.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Расследование находится на контроле прокуратуры.