Камчатка снимет ограничения по COVID-19 в районах с вакцинацией более 80%

На Камчатке будут сняты ограничения по коронавирусу в районах, где привиты более 80% населения. Такие территории отобразят на интерактивной карте. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться «зеленые» районы, «зеленые» населенные пункты, в которых можно будет снимать ограничения при достижении плановых параметров вакцинации. Первые два лидера у нас уже есть, надеюсь, что также в ближайшее время у нас новые точки на нашей карте — «зеленые» — появятся», — заявил глава региона.

Отмечается, что плановый уровень вакцинации — более 80% — достигли в Соболевском районе и в Алеутском муниципальном округе. Сейчас муниципальные власти думают над тем, какие именно ограничения можно снять.

«В первую очередь это будет касаться новогодних праздников, особенно детских елок или тех мероприятий, которые привычны для нас в преддверии Нового года», — уточнил Солодов.

7 ноября сообщалось, что на Камчатке продлили действие QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и театров до конца месяца. Кроме того, с 23 ноября ввели запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам автобусами и воздушным транспортом граждан без предъявления QR-кода или письменных сертификатов, а также медсправки о том, что человек имеет противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Также продлили запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвода. Для имеющих медотвод необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до заселения. Помимо этого, с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.

В России продолжается кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112