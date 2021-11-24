Двое дорожников погибли при наезде автомобиля в Тюмени

В Тюмени автомобиль BMW сбил двух дорожных рабочих, которые чистили отбойник на Объездной дороге. Они погибли, еще один человек, находившийся в иномарке, пострадал.

Как пишет «Наш город», ДТП произошло недалеко от торгового центра «Остров». Очевидцы утверждают, что на участке дороги, где произошел наезд на людей, были выставлены знаки о проведении работ. Они полагают, что автомобиль двигался со скоростью 150 км/ч, поскольку расстояние от автомобиля до одного из тел — не менее 100 м, что примерно соответствует тормозному пути с этой скоростью.

В правоохранительных органах позже сообщили, что работники дорожной службы переходили дорогу вне пешеходного перехода. Водитель наехавшего на них BMW был пьян, показания алкотестера 1,38 мг алкоголя на 1 л. выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».