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Праздничный маршрут подготовят к Новому году для жителей Омска

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В Омске к Новому году организуют специальный праздничный маршрут. Он пройдет по центру города и будет состоять из шести тематических локаций.

Каждая локация будет посвящена отдельной сфере, в которой омичи достигли определенного успеха. Это наука, космос, образование, волонтерство, спорт и народное творчество. Локации оснастят QR-кодами, чтобы у жителей была возможность получать информацию по каждой теме.

Локации появятся в сквере имени Дзержинского, на улице Музейной, улице Спартаковской, Воскресенском сквере, Выставочном сквере. Финальной точкой маршрута станет Омская крепость, которую украсит светящаяся входная группа со словом «Омск».

На территории крепости установят светодиодную елку и откроют ледяную горку с подсветкой со световым тоннелем над скатом горки. Для малышей оборудуют малую ледяную горку с ледяной чашей-ловушкой. Особое новогоднее настроение создадут воздушный дом и зимний сад с подсветкой, рассказал ИА «ОМСКРЕГИОН» и. о. директора департамента культуры Олег Федоренко.

На территории Омской крепости 31 декабря, а также 1 и 2 января будет работать видеоэкран, транслирующий праздничные программы творческих коллективов Омска. В новогоднюю ночь планируется праздничная видеотрансляция с включением видеопоздравлений президента России Владимира Путина и первых лиц Омской области.

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