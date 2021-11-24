Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

Нападающий шведского футбольного клуба «Мальме» Серен Рикс признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов УЕФА против петербургского «Зенита» (1:1).

«Чувствовал себя прекрасно. Играть в Лиге чемпионов мне понравилось. Думаю, у нас получился хороший командный футбол», — приводит слова Рикса из послематчевого интервью «Спорт-Экспресс».

34-летний датский форвард открыл счет в матче на 24-й минуте встречи. При этом россияне сумели свести игру к ничьей — в добавленное время (92-я минута) забил Ярослав Ракицкий.

Вместе с этим форвард «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти во втором тайме. Кроме того, на 61-й минуте гол российского нападающего был отменен из-за офсайда.

Данный результат не позволил петербуржцам пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Как писал ранее «Спорт-Экспресс», нереализованный пенальти в матче с «Мальме» стал четвертым незабитым одиннадцатиметровым для Дзюбы из восьми с начала сезона 2020-2021 годы.