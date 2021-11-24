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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается в Тюменской области

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В Тюменской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю уровень заболеваемости снизился на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель на 45% ниже недельного эпидемического порога.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, в основном положительная динамика наблюдается среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Уровень снизился на 40%.

В Тюменской области прививки от гриппа сделали более 584 тыс. человек, в том числе более 194 тыс. детей.

Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять две недели. Ученый отметил, что данный разрыв рекомендован, однако ограничений по применению этих препаратов нет.

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