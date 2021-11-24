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Дзюба не реализовал четыре из восьми последних пенальти

В матче против «Мальме» Дзюба не смог реализовать пенальти
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В гостевом матче против шведского «Мальме» форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, этот пенальти стал четвертым незабитым для российского футболиста с начала сезона 2020-2021 годы. Об этом в среду, 24 ноября, пишет «Спорт-Экспресс».

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Во вторник, в начале второго тайма пятого матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вратарь шведской команды Йохан Далин отразил удар Дзюбы, отбив ногой мяч.

Пенальти был назначен за фол голкипера «Мальме» против полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

Таким образом, Далин стал 12-м вратарем, которого нападающий петербуржцев не смог пробить с пенальти.

Всего из восьми последних 11-метровых форвард «Зенита» не реализовал четыре. До шведского вратаря Дзюбу обыгрывали россияне Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Игорь Акинфеев.

Гостевая встреча для «Зенита» завершилась ничьей со счетом 1:1, петербуржцы потеряли шансы на выход в 1/8 финала турнира, однако проходят в плей-офф Лиги Европы.

После незабитого пенальти на 61-й минуте гол российского нападающего был отменен из-за офсайда.

29 октября Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

6 октября сообщалось, что Дзюба включен в список лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer.

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