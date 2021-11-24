ФСБ задержала в Хабаровске финансировавшего террористов иностранца

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске иностранца, причастного к финансированию запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», сообщило региональное управление службы.

Уточняется, что 26-летний выходец из одной из республик Средней Азии причастен к совершению преступлений по статье «Содействие террористической деятельности». По данным ФСБ, он добровольно переводил деньги на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру указанной террористической группировки.

Также были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении и не сообщили о нем в правоохранительные органы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье.

22 ноября в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Выяснилось, что задержанный связался с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя деньги на банковскую карту.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».