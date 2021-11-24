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В Крыму исключили возможность возобновления подачи воды из Украины

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс рассказал, что власти республики не намерены ставить вопрос о возобновлении подачи воды с территории Украины.

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«Мы не ставили, не ставим и никогда не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины. Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует.

Фикс отметил, что даже в самые засушливые годы крымчанам удавалось выходить из ситуации и всегда находили решение вопроса.

«Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», — заключил он.

22 ноября вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук, что Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ограничить подачу воды в Крым. По ее словам, украинские власти хотят сделать так, чтобы «не было даже шансов на то, чтобы вода появилась» в канале.

В свою очередь, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.

По его словам, последствия водной блокады весьма масштабные и тяжелые. Подобные акции являются преступлением против человечества, добавил парламентарий.

25 августа глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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