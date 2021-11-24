Размер подарков на главной елке Татарстана уменьшат в два раза

В Татарстане участники республиканской елки в этом году получат в новогоднем подарке в два раза меньше конфет. Вместо 44 сладостей в детский рюкзачок положат только 24. Такой вывод делает Inkazan.ru на основе информации, опубликованной на портале госзакупок.

В документации тендера говорится, что в этом году подарки будут в виде тигра с символикой Татарстана. Половина конфет будут из желе. Стоимость одного набора составит 1,5 тыс. рублей, а вся партия из 9 тыс. комплектов обойдется примерно в 13,7 млн рублей.

В прошлом году, напоминает агентство, в рюкзачках были сладости популярных зарубежных производителей. Один подарок стоил 1,4 тыс. рублей. Закупка на 9 тыс. штук превысила 13 млн рублей.

Праздник на республиканской елке запланирован на 25 декабря. В этот день также состоится банкет на 40 человек общей стоимостью 120 тыс. рублей, чего ранее не было. Всего же на организацию праздника потратят 36 млн рублей.

Ранее сообщалось, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом: изготовители кондитерских изделий уже начали информировать розницу об этих планах.