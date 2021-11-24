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Протаранившему толпу в США водителю грозят пять пожизненных сроков

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Обвиняемому в наезде на участников рождественского парада в американском штате Висконсин грозят пять пожизненных тюремных сроков. Об этом сообщает 23 ноября телеканал CNN со ссылкой на на суд округа Уокешо.

39-летнего Даррела Брукса обвиняют в умышленном убийстве первой степени. За его освобождение до вынесения приговора назначен залог в размере $5 млн.

В ходе заседания прокурор сообщила, что число жертв возросло до шести, в их числе оказался ребенок. Кроме того, количество пострадавших выросло до 62.

Предварительное судебное слушание назначено на 14 января 2022 года.

Наезд автомобиля на толпу людей произошел в городе Уокешо в воскресенье, 21 ноября. По информации полицейских, Брукс действовал один и был задержан на месте происшествия. Он не пострадал в результате действий правоохранителей, которые открыли огонь по его автомобилю.

Власти считают, что наезд не был терактом. По их мнению, «это был единичный инцидент».

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация следит за инцидентом с наездом внедорожника на толпу в Висконсине.

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