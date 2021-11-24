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Байден пообещал падение цен на бензин в США

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Американский президент Джо Байден пообещал падение цен на бензин в США, сообщает телеканал «Известия».

Снижение стоимости ожидается после выпуска нефти из резерва страны. Однако моментального падения цен глава Белого дома не обещает. Как заявил Байден, проблема дорогого бензина не решится за ночь, но перемены последуют.

Накануне США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из резерва. Параллельно со Штатами стратегические запасы сырья высвободят также Китай, Индия, Япония и Великобритания.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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