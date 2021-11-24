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Минобороны сформирует две роты БМПТ «Терминатор» в 90-й танковой дивизии
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Минобороны сформирует две роты БМПТ «Терминатор» в 90-й танковой дивизии

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Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, до конца года в одном из танковых полков 90-й дивизии Центрального военного округа будет сформирована штатная рота, оснащенная боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

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Новое подразделение войдет в состав полкового мотострелкового батальона. В следующем году «Терминаторы» на учениях и боевых стрельбах будут плотно работать с мотострелками. По словам собеседников издания, в перспективе в еще одном танковом полку 90-ой дивизии также будет сформирована рота БМПТ.

Экипаж БМПТ состоит из пяти человек: командир, механик-водитель, наводчик-оператор и два оператора курсовых гранатометных установок. Соответственно, у машины «больше глаз» для наблюдения за обстановкой, чем у танка. Кроме того, орудие «Терминатора» имеет высокий угол возвышения, и оно может стрелять, к примеру, по верхним этажам зданий, чего танки делать не могут. Это делает БМПТ незаменимыми при боевых действиях в городе и на пересеченной местности.

В 2017 году «Терминаторы» прошли испытания в Сирии. Замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что именно этот опыт позволил принять решение о закупке нового вида боевой техники. В том же году госиспытания были завершены, и машbна получила одобрение на серийное производство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Терминатор» стал в строй: две роты БМПТ появятся в 90-й танковой дивизии

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